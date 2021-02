Dotyczy on lat 2014–2019, a trybunał skupił się w nim na pięciu krajach unijnych: Polsce, Cyprze, Niderlandach, Włochach i Hiszpanii. Unijni audytorzy badali lata.

Trybunał wytknął KE m.in. to, że przepisy o wymianie informacji nie dotyczą wielu kategorii dochodów, w tym m.in. ze sprzedaży kryptowalut. Ponadto, zdaniem ETO, wymiana informacji o transgranicznych interpretacjach indywidualnych (i uprzednich porozumieniach cenowych) powinna jak najszybciej objąć również te, które są wydawane na rzecz osób fizycznych. Obecnie zamożni Europejczycy korzystają z ochrony, którą dają im zagraniczne interpretacje i unikają w ten sposób opodatkowania całości swoich dochodów – twierdzi trybunał.

Poszczególne państwa członkowskie zostały skrytykowane za to, że nie przekazują sobie wszystkich wymaganych prawem informacji , a te, które tą drogą do nich trafiają, nie są należycie wykorzystywane.

Do zarzutów tych ustosunkowała się już Komisja Europejska. Zwróciła uwagę na dwie nowelizacje dyrektywy 2011/16/EU, które poszerzą zakres wymiany informacji. Pierwsza z nich, czyli dyrektywa DAC7, zakłada przesyłanie za granicę informacji o dochodach uzyskanych za pomocą platform internetowych (tzw. platform współdzielenia). Nowelizacja została już zaakceptowana przez państwa członkowskie i powinna wejść w życie od 2023 r.

Jeśli idzie o wymianę informacji o dywidendach niepowierniczych, to Bruksela poinformowała, że musi dopiero rozważyć, czy nowe przepisy będą ich również dotyczyć.

Komisja Europejska ma to stopniowo zmieniać od 2024 r. Docelowo państwa unijne będą musiały obowiązkowo automatycznie wymieniać wszystkie te informacje.

Przydałoby się także – jak wynika z raportu – by fiskus w badanych krajach należycie wykorzystywał (do własnych celów) informacje, które otrzymuje z zagranicy.

Uwagi ETO dotyczą również automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych (m.in. o odsetkach, dywidendach, saldach kont itp.) realizowanej na podstawie tzw. dyrektywy DAC2. Okazało się bowiem, że tylko jedno z pięciu badanych państw kontrolowało jakość przesyłanych informacji. We wszystkich z państw brakowało szczegółowych procedur kontrolnych wobec instytucji finansowych.

Wszystkie zbadane przez ETO państwa przewidują wprawdzie kary za nieprzesyłanie wymaganych informacji (w Polsce jest to nawet milion złotych), ale w praktyce sankcje te nie są nakładane. Trybunał wątpi też, czy wysokość tych kar jest wystarczająca, aby pełniły one efekt odstraszający.

Przekazywane dane były często zbyt ogólne i przez to niemożliwe do wykorzystania przez zagranicznego fiskusa. Ponadto, zdaniem ETO, wymiana powinna dotyczyć także transgranicznych interpretacjach wydawanych na rzecz osób fizycznych. Ograniczyłoby to, zdaniem trybunału, unikanie opodatkowania przez zamożnych Europejczyków.