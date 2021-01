Zasadniczo podatnicy , którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, są zwolnieni z kas fiskalnych, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. Warunkiem jest, by obroty z czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia) stanowiły u podatnika w poprzednim roku więcej niż 80 proc. całkowitego jego obrotu realizowanego na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych. Mówi o tym par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.