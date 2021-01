Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobny pogląd fiskus zaprezentował już wcześniej – w interpretacji z 16 czerwca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.211.2020.1.KSI). Pisaliśmy o tym w artykule „Niezrealizowana inwestycja to problem podatnika, a nie budżetu” (DGP nr 121/2020).

Tym razem z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która zamierzała kupić apartament od dewelopera. Po zakupie zamierzała wynajmować lokal na krótkie terminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wpłaciła deweloperowi zaliczkę, odliczyła VAT i czekała, aż budowa się zakończy. Inwestycja nie dochodziła jednak do skutku.

Według ekspertów, których opinię zacytowaliśmy przy opisie wcześniejszej interpretacji (z 16 czerwca 2020 r.), wyrok TSUE, na który powołuje się fiskus , nie ma zastosowania w tego typu sprawach. Doradcy podkreślają, że dotyczył on wpłaty zaliczki, która wiązała się z zaplanowanym oszustwem i wyłudzeniem podatku.

Zdaniem ekspertów w tego typu sprawach należałoby raczej odwoływać się do wyroku TSUE z 31 maja 2018 r. (sygn. C-660 – 661/16). On również dotyczył sytuacji, w której nie doszło do dostawy, ale nie z powodu oszustwa.