Przypomnijmy, że 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 2456). Zgodnie z jego par. 2 ust. 1 pkt 11 jednostki samorządu terytorialnego zostały zaliczone do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. W efekcie w odniesieniu do JST obecnie zadania organów podatkowych są wykonywane przez naczelników 19 urzędów skarbowych, których właściwość, siedziby i terytorialny zasięg działania określa załącznik do ww. rozporządzenia.

W zamieszczonych na ministerialnej stronie www.podatki.gov.pl odpowiedziach na pytania dotyczące zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych doprecyzowano jednak, że powyższa zmiana właściwości urzędów skarbowych dla JST nie dotyczy jednostek budżetowych. [ramka] Jest to o tyle istotne, że np. gmina i urząd gminy są traktowane jako dwa podmioty i w związku z tym mają np. inne NIP-y. Wynika to stąd, że urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski to urzędy obsługujące jednostki samorządu terytorialnego działające jako samorządowe jednostki budżetowe. Na gruncie prawa podatkowego gmina, powiat czy województwo są zaś podatnikami VAT, a tylko w niektórych przypadkach płatnikami zaliczek na PIT. Z kolei zakłady i jednostki budżetowe (w tym urzędy obsługujące JST) są płatnikami PIT (według kodeksu pracy pracodawcą jest bowiem urząd, a nie JST), natomiast nie są podatnikami VAT (w związku z centralizacją rozliczeń VAT w JST).

• Jednostki samorządu terytorialnego (poza jednostkami budżetowymi) zostały zaliczone do kategorii podatników i płatników wymienionych w par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo i od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do tej kategorii właściwe będą zgodnie z załącznikiem do zmienionego rozporządzenia – wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe miejscowo (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie).

O tym, do którego urzędu skarbowego należy złożyć deklarację po zmianach wprowadzonych ww. rozporządzeniem, decydować więc będzie, jaki jest to formularz i kto go składa. Nie ma wątpliwości, że JPK_V7 będzie przesyłany przez JST do urzędu skarbowego właściwego po zmianie. Z kolei deklaracje PIT-4R (deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym) za 2020 r. wystawiane przez urząd gminy/miasta (starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) – jako płatnika – będą składane do dotychczasowych urzędów skarbowych, gdyż – jak wcześniej wyjaśnialiśmy – tutaj nie nastąpiła zmiana właściwości US. Nie zawsze tak jednak będzie. Otóż w przypadku umów zlecenia lub o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi płatnikiem PIT będzie odpowiednia JST, a nie urząd – zob. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.309.2020.MS i z 13 maja 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.205.2020.1.TR. W takiej sytuacji PIT-4R i PIT-8AR należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla danej JST po zmianie.