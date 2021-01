– Organ podatkowy może próbować uznać, że „terytorium lądowe państw” to także wody terytorialne państwa, jego strefy ekonomiczne i szelfy. To prowadziłoby, w mojej ocenie bezzasadnie, do wykluczenia z ulgi abolicyjnej pracowników offshore lub tych, którzy pracują np. na holownikach w portach – wskazuje Mateusz Romowicz.

Z kolei Michał Rodak nie wyklucza, że znaczenia nabierze teraz to, w jaki sposób uregulowane jest terytorium lądowe według przepisów kraju, do którego przylegają wody, na których wykonywana jest praca.

Podkreśla, że przy obecnym kształcie przepisu może dochodzić do kuriozalnych sytuacji. Tłumaczy to na przykładzie marynarza pracującego na statku, który zawija do portu, gdzie dochodzi do rozładunku oraz załadunku, a część załogi statku asystuje na lądzie. – Nie można wykluczyć, że w takiej sytuacji fiskus odmówi prawa do ulgi abolicyjnej marynarzowi za czas pracy na lądzie – mówi Mateusz Romowicz.