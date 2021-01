Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe to nowa instytucja prawna. W uproszczeniu chodzi o podmioty, których ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości (lub prawa do nich) położone na terytorium Polski, o wartości ponad 10 mln zł (art. 5a pkt 49 ustawy PIT lub 4a ust. 35 ustawy o CIT).

Stosownie do art. 45 ust. 3f ustawy o PIT (analogicznie ‒ art. 27 ust. 1e ustawy o CIT) spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5 proc. praw do spółki nieruchomościowej są obowiązani przekazywać szefowi KAS, w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację stanowiącą przedmiot niniejszego zapytania.