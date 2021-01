Spółka, posiadając tokeny w swoich aktywach, postanowiła przekazać je zgodnie z regulaminem przydziału. Każdy akcjonariusz, który do 14 stycznia złożył zgłoszenie, otrzymał od spółki za każdą jej akcję dwa tokeny (McAN coiny).

Powstało pytanie, jaki charakter one mają i czy obdarowani akcjonariusze muszą od nich zapłacić podatek

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, tokeny McAN nie są prawnym środkiem płatniczym. Słowem, nie są to pieniądze prawnie dopuszczone do obrotu, takie jak np. polski złoty (PLN) czy amerykański dolar (USD).

– To sytuacja, którą można porównać do barteru, gdzie rozliczenie może nastąpić poprzez wymianę dóbr, jednak taka forma płatności nie ma charakteru powszechnej akceptowalności i wynika jedynie z woli stron stosunku prawnego – wyjaśnia różnicę Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej w UKNF.

We wspomnianym stanowisku UKNF napisano, że płatność tokenami „może być dokonana jedynie wtedy, gdy wierzyciel wyrazi wolę przyjęcia takiej płatności i zwolnienia dłużnika ze zobowiązania pieniężnego.

Co w takim razie z opodatkowaniem nieodpłatnego przekazania tokenów akcjonariuszom? Zwykle spółki wypłacają akcjonariuszom dywidendę w formie pieniężnej, czasem – rzeczowej. Z raportu spółki wynika jednak, że tokeny nie będą dywidendą. Akcjonariusze mieli otrzymać je nieodpłatnie.

– To forma promocji, zachęcenia ludzi do kryptowalut. Wielu pozwoli na pierwsze zetknięcie się z pieniądzem cyfrowym – tłumaczy Dominik Poszywała.

Czy w takim razie jest to darowizna i jak powinna być opodatkowana – spytaliśmy o to Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że skutki podatkowe należy zawsze oceniać na podstawie treści umowy między stronami, a nie jej nazwy.

Przypomniał, że darowizna musi spełniać wymogi z art. 888 kodeksu cywilnego. Mamy więc z nią do czynienia, gdy darczyńca zobowiązał się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Taka umowa prowadzi po stronie obdarowanego do przysporzenia majątkowego, natomiast darczyńca nie otrzymuje niczego w zamian – przypomniało MF.