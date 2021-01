Podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., są nadal jednak w lepszej sytuacji z innego powodu – mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wtedy, gdy deweloper spóźni się z zakończeniem inwestycji i z tego powodu nie dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości we wskazanym terminie, czyli do 31 grudnia 2021 r.