Firma podkreśliła, że w okolicy nie funkcjonuje strefa płatnego parkowania, w związku z tym pracownicy mogą zostawić samochód bezpłatnie również na okolicznych placach i ulicach. Zmieni się to jednak od 2021 r., gdy okolica zostanie włączona w strefę płatnego parkowania. Wskutek tego miejsca parkingowe udostępniane przez firmę będą dla jej pracowników jedynymi miejscami bezpłatnymi.

Firma spytała więc, czy od przyszłego roku nieodpłatne udostępnianie miejsc parkingowych stanie się dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, a jeśli tak, to czy jego wartość należy ustalać na podstawie cen rynkowych.

Sama była zdania, że przychód u pracowników nie powstanie. Podkreśliła, że miejsca parkingowe są elementem firmowej infrastruktury i parkingi będą funkcjonowały bez względu na to, czy pracownicy będą z nich korzystać, czy nie będą.

Wyjaśnił, że skoro miejsca parkingowe są elementem infrastruktury wykorzystywanym przez spółkę na potrzeby wykonywanej działalności i parkingi będą funkcjonowały bez względu na to, czy pracownicy będą z nich korzystać, to trudno przypisać konkretną wartość ewentualnego przychodu, jaki miałby osiągnąć pracownik z tytułu umożliwienia mu parkowania na parkingu należącym do pracodawcy.