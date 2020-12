Chodziło o to, czy podatnik ma prawo do odzyskania nadwyżki VAT, gdy kontrahent okazał się oszustem. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności kupieckiej. Przy czym fiskus kontrolował rozliczenia podatnika nim oszustwo wyszło na jaw i nie znalazł w nich żadnych nieprawidłowości. Potwierdzał to protokół kontroli. Później – po kilku latach – zarzucił podatnikowi niedołożenie należytej staranności i odmówił mu prawa do odliczenia VAT.