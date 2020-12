Jeśli chodzi o hity, czyli zmiany korzystne dla podatników, to w tym roku eksperci wskazali ich mniej. Na czele znalazło się podniesienie limitu w CIT uprawniającego do korzystania z 9-proc CIT – do 2 mln euro, co pozwoli na stosowanie niższej stawki podatku przez szerszą grupę spółek niż dotychczas. Kolejną korzystną zmianą jest podniesienie limitu przychodów, który uprawnia do ryczałtu – również do 2 mln euro oraz rozszerzenie zakresu podmiotów, mogących opodatkowywać przychody ryczałtem (szersza definicja wolnych zawodów).