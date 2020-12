Nadal jednak pozostaje pytanie, czy brexit będzie miał wpływ na samo sprawozdanie finansowe. Krzysztof Burnos, prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Burnos Audit, podkreśla, że na samą jego treść nie. Wskazuje jednak, że może się pojawić ryzyko działalności gospodarczej, które trzeba będzie opisać. Chodzi o firmy handlujące z kontrahentami z Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia 2021 r. przy eksporcie towarów do tego kraju pojawi się cło, a towary będą podlegać kontrolom celnym. Co więcej, będą musiały spełniać wymagania określone w tamtejszych przepisach. W wielu przypadkach może pojawić się konieczność przedstawienia stosownych pozwoleń, oznaczeń czy certyfikatów, które dotychczas nie były wymagane. Zasady te będą działały również w drugą stronę, tj. w przypadku importu z Wielkiej Brytanii do Polski. O szczegółach mówiliśmy w rozmowie „Handlujący ze Zjednoczonym Królestwem powinni zweryfikować umowy” (DGP nr 233/2020).