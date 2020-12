Spółka przekształcona wchodzi w posiadanie majątku takich samych rozmiarów, jakie posiadała spółka przekształcana. Przekształcenie spółek powinno podlegać PCC tylko w sytuacji, kiedy niezależnie od samego przekształcenia wspólnicy wniosą do spółki przekształconej dodatkowe wkłady, bądź w spółce przekształcanej zostały utworzone kapitały: zapasowy bądź rezerwowy. W takiej sytuacji to właśnie wartość tych dodatkowych wkładów bądź kapitałów zapasowego czy rezerwowego będzie stanowić podstawę opodatkowania PCC. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z podwójnym opodatkowaniem PCC majątku spółki. Pierwszy raz dojdzie do opodatkowania PCC przy utworzeniu spółki, a drugi raz przy przekształceniu. Pozostaje to w sprzeczności z regułą jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek.