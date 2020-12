Kwestia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej została uregulowana w ustawie z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1293). Przepisy w tym zakresie będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy głównym jej celem ma być zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku objęcia nowym mechanizmem wielkich sieci handlowych. Można z tego wnioskować, że w zamyśle ustawodawcy podatkiem miała być obciążona sprzedaż na ostatnim etapie obrotu (konsumpcji).

Reasumując, sprzedaż przez producenta lub dystrybutora towarów rolnikom ryczałtowym na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa będzie stanowić sprzedaż detaliczną w rozumieniu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Tym samym będzie co do zasady objęta tym podatkiem.

Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Zatem przychód osiągnięty przez podatnika w danym miesiącu do łącznej wysokości 17 mln zł nie jest opodatkowany.

Jest on określany na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w rozporządzeniach ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519) oraz z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816 ze zm.).

Przykład

Wyobraźmy sobie standardowego hodowcę drobiu – rolnika ryczałtowego, który miesięcznie kupuje ok. 80 ton paszy w cenie ok. 1250 zł za tonę. W sumie jego miesięczne wydatki wyniosą ok. 100 tys. zł.