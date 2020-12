Zmiany wynikają z uchwalonej 10 grudnia br. nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa trafiła teraz do Senatu. Większość jej przepisów wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

Najważniejsza nowość, czyli obowiązek zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, dotyczy nie tylko podmiotów mających już obecnie status podatnika akcyzy (na podstawie art. 16 ustawy o podatku akcyzowym), lecz także pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych oraz innych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyjątek dotyczy osób fizycznych, które zużywają gaz LPG do celów grzewczych, bo dla nich rejestracja będzie dobrowolna.

Co do zasady zgłoszenie rejestracyjne do CRPA trzeba będzie złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.