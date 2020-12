Orzeczenie TSUE może być podstawą wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego, nawet jeżeli nie zostało ono doręczone stronie wnoszącej skargę o jego wznowienie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy podatnik nie brał udziału w postępowaniu przed TSUE, natomiast po zapoznaniu się z wyrokiem unijnego trybunału chciałby wywodzić z niego skutki prawne również dla siebie. W uchwale z 16 października 2017 r. (sygn. akt I FPS 1/17) NSA uznał, że to możliwe.

Wyjaśnił, że prawo do wznowienia postępowania nie może prowadzić do nieuzasadnionych prób podważania prawomocnych orzeczeń sądowych. A do tego zmierzałoby w istocie żądanie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na wyrok TSUE, który jest znany sądowi krajowemu w momencie rozpatrywania skargi kasacyjnej podatnika. W istocie byłaby to próba podważenia prawomocnego orzeczenia sądu krajowego – orzekł NSA.