KAS apeluje, by ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiać się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwować przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.źródło: ShutterStock