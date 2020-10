Upodmiotowienie podatkowe spółki komandytowej i spółki jawnej

Nowe zasady stosuje się od pierwszego dnia roku podatkowego sp. k. oraz sp. j. rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.

Jeśli przyjęty przed 1 stycznia 2021 r. taki rok jest inny niż kalendarzowy, spółka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 r.

Artykuł reguluje również zasadę kontynuacji wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Art. 11 reguluje dochody wspólników tych spółek przed dniem ich upodmiotowienia – stosuje się do nich dotychczasowe zasady.

Zwolnienia z opodatkowania dywidend oraz odsetek mają zastosowanie do przychodów z zysku w tych spółkach wypracowanych od dnia ich upodmiotowienia podatkowego.

Wspólnicy tych spółek korzystający przed dniem upodmiotowienia z odliczeń od podstawy opodatkowania, zachowują to prawo na dotychczasowych przepisach.