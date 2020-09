"Podmiotów [które skorzystały z ulgi na B+R] - podatników CIT w 2016 roku było ponad 260 i podobna liczna podatników PIT. Dzisiaj, po 2019 roku te wzrosty są astronomiczne, to są bardzo ryzykowne wydatki. I wśród podatników CIT-u mamy blisko 1,3 tys. podmiotów, a wśród podatników PIT-u mamy - prawie 1,2 tys. podmiotów" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.



Podkreśliła, że podatnicy odliczyli w roku ub. na badania i rozwój ponad 2 mld zł.



"To są płatności, które były możliwe za sprawą zachęt podatkowych" - zaznaczyła wicepremier.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że z ulgi na B+R korzysta coraz więcej firm. W roku 2019 było to 1 277 podmiotów wśród podatników CIT i 1 192 wśród podatników PIT, co stanowiło wzrost o 34% r/r.



Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że podatnicy CIT odliczyli w 2019 roku od podstawy opodatkowania 1 162 mln zł (wzrost o 29% r/r), a podatnicy PIT - 275 mln zł (wzrost o 54% r/r.



Ulga B+R polega na możliwości odliczenia od przychodu wszystkich (100%) wydatków bezpośrednio związanych z badaniami i rozwojem, niezależnie od tego czy zostały wcześniej odliczone jako koszty prowadzenia działalności. W przypadku centrów badawczo-rozwojowych jest to 150% wydatków. Ulga przysługuje firmom bez względu na ich wielkość, także wówczas, gdy prace rozwojowo-badawcze nie zakończyły się sukcesem.