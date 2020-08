2.

Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczeniu podlegają transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tj. spełniające następujące warunki: 1. Podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. 2. Otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT albo zapłatę zaliczki na poczet towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 3. Kwota brutto na tej fakturze przekracza 15 000 zł, albo kwotę tę przekracza wartość zaliczki. 4. Płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego; to wyłączenie będzie mieć zastosowanie w zakresie,

w jakim kwoty należności są potrącane (zob. art. 108a ust. 1d ustawy o VAT). 5. Płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 701), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dostawy był: · partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub · jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (zob. art. 108a ust. 1e ustawy o VAT). Uwaga Transakcje podlegające obowiązkowemu split payment powinny mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Jak wynika z broszury informacyjnej MF, brak takiego oznaczenia na fakturze nie zwalnia nabywcy z wpisania kodu MPP do ewidencji, gdy transakcja podlega takiemu obowiązkowi. Nie wpisujemy natomiast takiego oznaczenia do ewidencji, gdy sprzedawca błędnie oznaczył fakturę „machanizm podzielonej płatności”.