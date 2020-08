"Przewoźnicy i kierowcy będą mogli regulować swoje zobowiązania bezgotówkowo" - podkreśla KAS. Wyjaśniono, że zawarto umowę, zgodnie z którą KAS wydzierżawiła 168 nowoczesnych terminali płatniczych. Zostaną w nie wyposażone urzędy celno-skarbowe oraz patrole mobilne Służby Celno-Skarbowej.

Terminale te będą służyć do przyjmowania opłat, w przypadku naruszenia przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT). Chodzi m.in. o mandaty czy pobierane kaucje. Zobowiązania te będzie można uregulować w dowolnym urzędzie celno-skarbowym lub za pomocą terminali używanych przez funkcjonariuszy KAS kontrolujących przewozy objęte SENT.

Jak podkreśla cytowana w komunikacie szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, bezgotówkowe instrumenty płatnicze sprzyjają cyfryzacji polskiej gospodarki i administracji.

"To kolejna cegiełka do większej e-dostępności fiskusa. Wprowadzenie elektronicznych płatności to ułatwienie zarówno dla przewoźników, jak i dla KAS. Przyśpieszy obsługę firm transportowych w urzędach celno-skarbowych. W czasie pandemii zwiększy bezpieczeństwo naszych klientów, funkcjonariuszy i pracowników” – oceniła Rzeczkowska.

Zgodnie z informacją KAS, dostawcą usług płatniczych dla Służby Celno-Skarbowej jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Terminale zostaną dostarczone KAS w ciągu 7 dni od podpisania umowy, co nastąpiło 18 sierpnia br. Dodano, że dzięki zawartemu w lutym br. porozumieniu KAS z Fundacją Polska Bezgotówkowa w sprawie objęcia jednostek KAS Programem Polska Bezgotówkowa, całoroczne koszty dzierżawy terminali oraz realizowanych za ich pomocą usług, zostaną pokryte ze środków Programu.