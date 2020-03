Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt zmian w tym zakresie opublikowano w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak wyjaśnia MF, ma on charakter techniczny.

"Projektowana propozycja wprowadza ułatwienie dla podatników w wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie danych w deklaracjach i w ewidencji. Do 31 grudnia 2020 r. podatnicy posiadający kasy rejestrujące nie będą obowiązani do wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone" - informuje Ministerstwo Finansów w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

W uzasadnieniu do niego napisano, że projekt przewiduje, iż podatnicy do końca tego roku nie wykazują w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury tzw. faktury uproszczone, wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej oraz danych i oznaczeń związanych z tymi fakturami.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania w tym okresie - tłumaczy MF - wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego muszą zostać ujęte w zbiorczych informacjach z ewidencji sprzedaży.

"Zgodnie zatem z projektowaną zmianą wszyscy podatnicy będą stosować przepisy (...) rozporządzenia w odniesieniu do paragonów fiskalnych uznanych za faktury (...) ustawy o VAT - od 1 stycznia 2021 r." - wyjaśniają autorzy projektu.

MF tłumaczy, że proponowana zmiana związana jest ze stwierdzonymi problemami, jakie mogą pojawić się przy wypełnianiu wymogów zawartych w przepisach rozporządzenia przez podatników stosujących kasy rejestrujące.

Zaznaczono, że zmiana ta ma na celu uproszczenia obowiązków administracyjnych dla podatników w obecnie powstałym trudnym okresie, tj. rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników.

Ponadto, projekt zakłada zmianę terminu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. Związane jest to z założeniem przyjętym do zmian przepisów ustawy o VAT, czyli odroczeniem obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników.

"Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu są korzystne dla społeczeństwa i nie naruszają zasady demokratycznego państwa prawnego. Wprowadzane rozwiązanie przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców" - zaznaczono.