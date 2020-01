Problemem nie jest to, że dla zatrudnionego wypłacone mu wynagrodzenie jest przychodem, od którego PIT jest opłacany na ogólnych zasadach, ponieważ równoważy to możliwość wliczenia przez przedsiębiorcę tej wypłaty do kosztów uzyskania przychodów. Niestety przy niskim wynagrodzeniu niemal cała korzyść może zniknąć. Czemu? Otóż składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za małżonka trzeba zapłacić nie w takiej wysokości jak za „obcego” pracownika, lecz jak za przedsiębiorcę. Na domiar złego nie można w tym przypadku skorzystać z żadnych preferencji, np. małego ZUS – i to nawet wówczas, gdy przedsiębiorca opłaca składki za siebie na korzystniejszych zasadach!

Może w takim razie lepszym rozwiązaniem jest, aby każdy z małżonków prowadził odrębnie działalność gospodarczą, a za wykonywane dla siebie usługi wystawiali faktury? Niestety tutaj też czyhają pułapki. Wzajemne rozliczenia między firmami męża i żony komplikują się bowiem z powodu małżeńskiej wspólności majątkowej. Dobitnie to widać w rozbieżności stanowisk organów podatkowych i Naczelnego Sądu Administracyjnego co do możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez małżonków. Zdaniem NSA transakcje między małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze nie mogą mieć charakteru odpłatnego, nie podlegają więc VAT. Wykładnia fiskusa jest zaś zupełnie odmienna! Naprawdę trudno w takich warunkach prowadzić rodzinny biznes. Dlatego dziś podpowiadamy, na co należy uważać, jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie

