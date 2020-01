Chodzi m.in. o to, że obowiązują nowe struktury logiczne, pojawiła się nowa wersja aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, a fundacje i stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności muszą tworzyć sprawozdania w XML.

O nowościach, o błędach które mogą się pojawić w rocznych raportach mówi dr Agnieszka Baklarz biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta.

Ekspertka wyjaśnia nie tylko na co zwrócić przy tworzeniu sprawozdań, ale też co może być przeszkodą w złożeniu sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to m.in.:

zbyt duży plik sprawozdania finansowego (KRS przyjmuje pliki do 5 Mb),

użycie niewłaściwej schemy, nieodpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa,

błędy rachunkowe w sprawozdaniu (bardzo często w sprawozdaniach zdarzają się błędy w sumach),

brak uzupełnienia pól obligatoryjnych (np. opisy, odpowiedzi na pytania, nota podatkowa),

spacje w nazwach plików dodatkowych informacji i objaśnień bądź pliku sprawozdania finansowego.

