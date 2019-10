Nie zmieni się za to stawka maksymalna podatku od budowli – tak jak obecnie będzie to 2 proc. wartości. O tym, jaka stawka będzie obowiązywała na terenie danej gminy, zdecydują jak zawsze rady gmin i miast. To one ustalają stawki na własnym terenie. Nie mogą jednak przekroczyć stawek maksymalnych, które określa minister finansów.

W praktyce firmy będą musiały ręcznie sprawdzić, jakie stawki uchwaliła rada gminy lub miasta, na terenie której położone są nieruchomości. W tym zakresie nic się nie zmieni.

Składanie deklaracji (do 31 stycznia 2020 r.) będzie jednak prostsze, bo obowiązuje jeden formularz (DN-1) i można to zrobić elektronicznie (za pośrednictwem ePUAP).

A co z podatkiem katastralnym? Czy firmy będą płacić podatek od wartości nie tylko budowli (tak już jest dziś), ale też gruntów i budynków? To wyjaśniamy w podcaście.

