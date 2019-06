Co do jednego fiskus i podatnicy są zgodni – obecne regulacje dotyczące opodatkowania VAT transakcji wewnątrzunijnych nie funkcjonują dobrze i należy je zmienić.źródło: ShutterStock

Zostało pół roku na przygotowanie się do zmian w opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych i łańcuchowych. To niedużo, zważywszy, że nie wszystkie one będą korzystne dla przedsiębiorców. Problem mogą mieć firmy, które same przewożą swoje towary za granicę.