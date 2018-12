W podsumowaniu najważniejszych zmian w podatkach dla firm na 2019 rok, przygotowanym przez ekspertów podatkowych z firmy Crido, wskazano na nowelizacje m.in.: Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Liczne zmiany dotyczą PIT. "Rok 2019 staje pod znakiem dalej idących zmian uszczelniający system podatkowy. Pojawiają się również pewne uproszczenia, ale w stosunku do zmian profiskalnych jest ich niewiele" - oceniają eksperci z Crido.

Do najważniejszych można zaliczyć m.in. nowy podatek od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. Co do zasady ma być on stosowany, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też samego podatnika do innego kraju, Polska straci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do którego opodatkowania miałaby prawo, gdyby do takiego transferu nie doszło.

Nowe regulacje w PIT dotyczą także dalszego uszczelnienia przepisów o "zagranicznej spółce kontrolowanej”. Obejmą one, m.in. zagraniczne fundacje, trusty i inne podmioty o charakterze powierniczym.

Nowością jest tzw. danina solidarnościowa. Nowy podatek będzie miał zastosowanie do osób fizycznych, których suma dochodów przekroczy 1 milion złotych. W tym przypadku stawka podatku wyniesie 4 proc. nadwyżki ponad tę kwotę.

Istotne zmiany dotyczą rozliczeń wydatków związanych z zakupem czy eksploatacją firmowych samochodów osobowych. Limit amortyzacji samochodu osobowego ustalono w kwocie 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych). Taki sam będzie obowiązywał, jeśli chodzi o zaliczanie do kosztów opłat w leasingu operacyjnym. Wydatki związane z samochodem firmowym używanym wyłącznie do działalności gospodarczej będzie można rozliczać w kosztach bez ograniczeń, ale pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast w przypadku aut firmowych używanym do celów mieszanych, do kosztów będzie można zaliczyć 75 proc. wartości wydatków. W przypadku aut prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej limit wyniesie 20 proc.

Uregulowano też - z podatkowego punktu widzenia - obrót walutami wirtualnymi. Przychody ze zbycia takich walut zakwalifikowano do źródeł kapitałowych, wobec których zastosowanie ma 19 proc. stawka. Przychodów ze zbycia waluty wirtualnej nie łączy się z innymi przychodami kapitałowymi.

Dla podatników zatrudnionych ważne będzie wprowadzenie usługi "Twój e-PIT". Zgodnie z planami resortu finansów ma ona zostać uruchomiona 15 lutego 2019 r. W jej ramach fiskus przygotuje rozliczenie PIT za podatnika. W pierwszym etapie, czyli w lutym 2019 r. obejmie podatników rozliczających się formularzami PIT-37 i PIT-38, czyli osoby uzyskujące przychody z umowy o pracę i osiągające zyski z papierów wartościowych.

Ponadto zmiany w PIT przewidują: uchylenie przepisu warunkującego uprawnienie do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia deklaracji; wydłużenie okresu skorzystania z ulgi mieszkaniowej do 3 lat; zmiany dotyczące liczenia - w przypadku sprzedaży nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w spadku - 5 letniego okresu, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie składnika majątku przez spadkodawcę.

Zdaniem ekspertów z Crido 2019 r. przyniesie kontynuację zmian związanych z uszczelnieniem systemu CIT, choć przewidziano także trochę uproszczeń.

Wśród ważniejszych, nowych regulacji wskazano zmiany zasad poboru podatku u źródła (WHT) od tzw. dochodów pasywnych (m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych) oraz płatności za niektóre tzw. usługi niematerialne (np. usługi doradcze, zarządzania, reklamy, know-how). W ustawie o CIT znalazł się nowy mechanizm pozwalający zaliczyć w koszty podatkowe „hipotetyczne” odsetki od określonej części kapitałów własnych (w wysokości do 250 tys. zł rocznie).

Ustawodawca wprowadził ponadto 9 proc. CIT dla podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro w danym roku podatkowym lub mają status małego podatnika. Preferencyjna stawka będzie miała zastosowanie do dochodów innych niż z zysków kapitałowych.

Zmienione przepisy umożliwiają uwzględnienie kwoty kapitału pożyczki, czy wartości wierzytelności zaliczonych do przychodów należnych w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni. Nowelizacja przewiduje też wyłączenie przychodów uzyskiwanych z tytułu praw wytworzonych przez podatników we własnym zakresie z przychodów z zysków kapitałowych.

Od 2019 r. firmy komercjalizujące wyniki badań będą mogły korzystać z nowej ulgi. tzw. IP Box. Przedsiębiorcy, którzy wydali pieniądze na badania i rozwój, opracowali nową technologię, do której mają prawa własności intelektualnej, w przypadku ich komercjalizuje zapłacą 5 proc. podatek od dochodu z tego tytułu.

W 2019 r. zostanie wprowadzona też możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatnika w przypadku tzw. usług niematerialnych. Będzie ona przewidziana tylko dla płatności nieprzekraczających na rzecz danego podatnika 10 tys. zł w skali roku pod warunkiem, że informacje wynikające z kopii certyfikatu rezydencji nie będą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

W nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzono istotne zmiany dotyczące przeciwdziałania unikania opodatkowania, na podatników oraz ich doradców nałożono szereg nowych obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Wskazano na dodatkowe zobowiązanie podatkowe - sankcję nakładaną na podatnika w przypadku m.in. zakwestionowania cen transferowych, czy wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR). Wysokość sankcji to 10 proc. kwoty niewykazanej podstawy opodatkowania, ale będzie można ją podwoić lub potroić, m.in. w sytuacji, gdy podstawa do ustalenia sankcji przekracza 15 mln zł lub podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych, czyli mechanizmów wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych, które wykazują określone w ustawie cechy. Dzięki temu administracja podatkowa będzie miała szybki dostęp do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym.

Nowe uprawnienia dotyczące interpretacji podatkowych uzyska szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Będzie mógł m.in. uchylić wydane dotychczas interpretacje podatkowe, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że do przedstawionego we wniosku o interpretację stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego powinny mieć zastosowanie klauzule o unikaniu opodatkowania. Zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują także rozszerzenie działania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Zdaniem ekspertów Crido rok 2019 przyniesie kolejne fundamentalne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z obowiązku dokumentacyjnego wyłączono transakcje realizowane pomiędzy podmiotami krajowymi, które nie korzystają ze zwolnień i nie poniosły straty podatkowej. Równocześnie wprowadzono nową definicję powiązań, która w znaczeniu podmiotowym rozszerza zakres transakcji podlegających udokumentowaniu. W regulacjach o cenach transferowych pojawią się nowe sankcje - 10, 20 i 30 proc.

Wchodzące w życie w 2019 r. zmiany w zakresie VAT dotyczą m.in. zasad opodatkowania bonów (voucherów), co jest związane z implementacją unijnej dyrektywy w tym zakresie. Zgodnie z ustawowymi definicjami bonem jest instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Ustawa wprowadza rozróżnienie między bonem jednego przeznaczenia (tzw. SPV) oraz różnego przeznaczenia (tzw. MPV), a także zupełnie nowe zasady rozliczania VAT zarówno od emisji bonu, jego dystrybucji, jak i wymiany na towary lub usługi.