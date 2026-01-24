Krajowy System e-Faktur – konsultacje i testy systemu

„W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z pracownikiem urzędu i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz przetestować system KSeF w zakresie logowania i odbierania faktur. Dyżurujący pracownicy udzielą informacji nt. systemu KSeF oraz omówią najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, aby przygotować się do obsługi systemu KSeF” – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Resort dodał, że w trakcie wizyty w urzędzie będzie można także złożyć formularz ZAW-FA, który jest pierwszym etapem uzyskania dostępu do KSeF przez podmioty i organizacje. Formularz można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-urząd skarbowy do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

KSeF dla spółek, fundacji i organizacji non-profit

„Dotyczy to podmiotów, które prowadzą swoją działalność w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz organizacji, które prowadzą działalność statutową (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia lub inne formy organizacji non-profit) – i nie posiadają pieczęci kwalifikowanej. Dzięki temu podmioty i organizacje będą mogły wyznaczyć osobę do obsługi KSeF (uprawnioną m.in. do nadawania dalszych uprawnień innym osobom w organizacji, odbierania i dostępu do faktur, wystawiania faktur)” – czytamy w informacji resortu finansów.

MF podało, że w dniach 26–30 stycznia 2026 r. czas pracy urzędów skarbowych zostanie wydłużony do godz. 20.00. Z kolei 31 stycznia, czyli w następną sobotę, w urzędach zaplanowany został kolejny dzień otwarty dotyczący KSeF, z godzinami pracy identycznymi jak w ten weekend.

Szkolenia „Środy z KSeF” dla przedsiębiorców

„Niezależnie od dni otwartych, w jednostkach KAS w całej Polsce trwa cykl Środy z KSeF. Podczas styczniowo-lutowych spotkań eksperci przekazują przedsiębiorcom najważniejsze i praktyczne informacje jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur” – przypomniało również MF.

Resort podał, że środowe szkolenia odbywają się w izbach administracji skarbowej (szkolenia on-line w godzinach 10.00–12.00 oraz 14.00–16.00) oraz w każdym urzędzie skarbowym w Polsce z wyjątkiem wyspecjalizowanych (szkolenia stacjonarne w godzinach 10.00–12.00).

Krajowy System e-Faktur będzie służyć do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, wystawionych między przedsiębiorcami. Pierwszy etap wdrażania systemu rozpocznie się 1 lutego, kiedy obejmie on podmioty, których obroty w 2024 r. przekroczyły 200 mln zł. (PAP)