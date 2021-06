Pojawią się deklaracje kwartalne, które również trzeba będzie składać przez internet (nowy art. 24e ustawy o podatku akcyzowym). Po raz pierwszy trzeba to będzie zrobić już za III kwartał br., ale dopiero do 25 listopada 2021 r. (czyli do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale).

■ wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, a więc opodatkowanych zerową stawką akcyzy (chodzi o wyroby objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w praktyce będzie to dotyczyć np. podatników składujących w składzie podatkowym wyroby dla przemysłu chemicznego).

Przeróbki konstrukcyjne zostaną opodatkowane już od 1 lipca br., ale obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie dopiero od 1 lipca 2022 r. Wtedy to właściciele przerobionych samochodów (np. na kampery, auta dla ekip budowlanych) będą musieli (do 15 lipca 2022 r.) zadeklarować akcyzę od zmian konstrukcyjnych dokonanych od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Podatek z tego tytułu będą musieli wpłacić do 31 lipca 2022 r.