Pytanie zadała spółka zajmująca się produkcją nadzienia owocowego i kremów dla przemysłu cukierniczego. Niektórzy z jej klientów zgłosili zapotrzebowanie na dostarczenie im produktu na bazie alkoholu. Spółka planowała przygotować takie wyroby. Wymagałoby to zakupu czerwonego wina o zawartości alkoholu do 13 proc. z zapłaconą wcześniej akcyzą. Spółka uzyskałaby esencję winną przez odparowanie alkoholu w temperaturze 75 st. C. Powstała przy tej okazji para alkoholu byłaby odprowadzana przewodem rurowym, schładzana i zbierana do zbiorniczka. Esencja zaś byłaby dodawana do przygotowanego w innym urządzeniu nadzienia wiśniowego. Gotowy produkt służyłby do nadziewania pralin i rogalików oraz przekładania tortów.