Objęcie importowanych wyrobów akcyzowych (np. napojów alkoholowych) procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest możliwe po dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. Monika Środa tłumaczy, że aby importowane wyroby akcyzowe objąć procedurą zawieszenia poboru akcyzy, należy przesłać projekt elektronicznego dokumentu e-AD do Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych jeszcze przed dopuszczeniem do obrotu importowanych wyrobów akcyzowych, których dotyczy e-AD. Przesłania tego dokumentu do systemu dokonuje zarejestrowany wysyłający (podmiot posiadający stosowne zezwolenie akcyzowe), który będzie przemieszczał importowane wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu (tj. miejsca, w którym wyroby zostały dopuszczone do obrotu), np. do krajowego składu podatkowego. Dane dotyczące wyrobów akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym o dopuszczenie do obrotu muszą oczywiście się zgadzać z danymi zawartymi w e-AD. Porównania tych danych dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który dopuścił wyroby akcyzowe do obrotu.