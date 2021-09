Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceminister finansów odniósł się m.in. do zmian, jakie pojawiły się w trakcie legislacyjnego podatkowej części projektu Polskiego Ładu, w tym składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.

- Ogólna zasada dotycząca rozliczenia składek zdrowotnych, czyli nowa zasada, która będzie wdrażana od 1 stycznia 2021 roku, pozostanie taka sama: proporcjonalne odniesienie składki dla ogromnej ilości osób w Polsce do osiąganego przez nie dochodu oraz brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku – zauważył Jan Sarnowski.

- Tworząc prawo podatkowe spotykamy się z dwoma trendami. Musi być ono jak najprostsze, czyli aby było jak najmniej opcji do wyboru dla przedsiębiorców. Drugi trend to konieczność prezencyjnego dostosowania opodatkowania do poszczególnych kategorii przedsiębiorców – dodał wiceminister Sarnowski.

Ekspert wskazał też, jak najbardziej efektywnie wykorzystać stworzone przez Polski Ład rozwiązania podatkowe.

- W przypadku osób osiągających dochód na poziomie 12-13 tysięcy złotych miesięcznie najbardziej opłacalną formą opodatkowania działalności gospodarczej pozostaje skala podatkowa. Głównie, dzięki znacznemu podniesieniu kwoty wolnej od podatku, znacznemu podniesieniu progu podatków oraz możliwości zastosowania szeregu narzędzi dostosowującego poziom opodatkowania do jego sytuacji rodzinnej – stwierdził Sarnowski.

- W przypadku przedsiębiorców zarabiających więcej możemy wybrać m.in. proste opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeszcze prostsze niż dotychczas – dodał wiceminister.