Przygotowanie się do spełnienia obowiązku może zająć firmom nawet kilka miesięcy.

Od 1 stycznia 2021 r. dwie grupy podatników zobowiązane są do sporządzania i publikowania na stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Dotyczy on podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) oraz innych podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro.

- Podmioty, które muszą publikować strategię podatkową będą zobowiązane m.in. do umieszczenia w niej informacji o transakcjach z podmiotami z rajów podatkowych - mówi w rozmowie z MarketNews24 Helena Bogdanowska, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Co musi zrobić firma, która nie miała dotąd strategii podatkowej? Większość firm ma taką strategię, jednak najczęściej nie jest ona spisana. Przepisy nie przewidują obowiązku publikowania takiej strategii. To jednak nie rozstrzyga praktycznych problemów, z którymi firmy będą miały do czynienia.

- W mojej ocenie firma powinna mieć spisaną strategię podatkową, przyjętą poprzez uchwałę zarządu – wyjaśnia H.Bogdanowska. - Uważam, że jest to konieczne.

Przed firmami wiele nowych trudności. Także dlatego, że obecnie nie ma żadnego dokumentu, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, który byłby wzorem jak powinna być zapisana strategia. To może wynikać z tego, że strategie podatkowe będą różnić się w zależności od branży, w której działa dana firma. Wiele zależeć będzie także od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Przepisy zawierają jednak informacje o tym, co powinno znaleźć się w informacji o realizacji strategii. Przykładem mogą być złożone wnioski o interpretację podatkową i informacje o złożonych schematach MDR.

- Wprowadzenie nowych obowiązków dla firm wynika z chęci organów podatkowych, aby posiadać jak największy zakres wiedzy o podatnikach – dodaje H.Bogdanowska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Ze strony fiskusa jest to kolejny krok ku temu, aby przedsiębiorcy ujawniali swoje tajemnice.

W przypadku nieopublikowania na stronie internetowej dokumentu o realizacji strategii podatkowej firma może zostać obciążona karą finansową do 250 tys. zł.