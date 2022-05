Sprzedawcy paliw do końca lipca br., a sprzedawcy energii elektrycznej do końca 2022 r. będą musieli informować klientów, że niższa cena to zasługa tarczy antyinflacyjnej.

Taka informacja musi znajdować się przy kasie w punkcie sprzedaży paliw oraz być dołączona do faktury za prąd. Przeciwni temu byli posłowie opozycji, ale ich głosy nie zyskały akceptacji sejmowej komisji finansów publicznych podczas prac nad projektem nowelizacji ustawy o VAT (wczoraj odbyło się w Sejmie jego drugie czytanie). Wprowadzone przez sejmową komisję poprawki mają na celu przedłużenie terminu obowiązywania pierwszej tarczy antyinflacyjnej. Pisaliśmy o tym wczoraj w artykule „Pierwsza tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona” (DGP nr 90/2022).