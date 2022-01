Zastrzegła jednak, że pracownicy, którzy dostaną samochody , będą musieli podpisać umowę określającą zasady użytkowania i garażowania. Wdrożony zostanie też regulamin korzystania z pojazdów służbowych i stosowne procedury. W rezultacie czego – jak tłumaczyła spółka – wykluczony będzie użytek pojazdów do celów prywatnych i to pod groźbą kary porządkowej oraz ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Wyjaśniła, że pracownicy będą składać oświadczenia (według ustalonego w regulaminie wzoru), w których zadeklarują, że zapoznali się z procedurą oraz konsekwencjami użycia auta do celów prywatnych.