Z ustawy o VAT znikną bowiem obecne regulacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej. W zamian pojawi się wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz nowy limit – 10 tys. euro (42 tys. zł) rocznie. Zasadniczo, jeżeli polska firma sprzeda towary konsumentom z innych państw unijnych (np. Słowacji, Czech, Niemiec) i nie przekroczy tego limitu w danym roku, będzie mogła rozliczyć VAT w Polsce jako podatek krajowy. Jeżeli sprzeda więcej, VAT trzeba będzie rozliczyć w państwie konsumpcji (np. na Słowacji, w Niemczech). Sprzedawcy nie będą jednak musieli rejestrować się na potrzeby VAT w krajach, do których wysyłają towary konsumentom, i rozliczać tam podatku. Będą mogli skorzystać z uproszczenia – tzw. jednego okienka – One Stop Shop (OSS) i rozliczyć VAT w kraju. Polski fiskus przekaże następnie podatek do właściwego kraju unijnego (państwu konsumpcji).