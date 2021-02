Chodziło o spółkę, która posiada własną sieć sklepów detalicznych oraz współpracuje ze sklepami zewnętrznymi. Obrót towarem odbywa się w ten sposób, że sklep kupuje towar od dystrybutorów (hurtowników), a ci od producentów (dostawców). Na końcu towar trafia do konsumentów.

Spółka administrująca platformą będzie pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy w ramach systemu cash back. Nie będzie jednak dostawała za to wynagrodzenia , tylko zapłatę od producentów za przeprowadzenie akcji promocyjnych. Sama będzie też płaciła sklepom uczestniczącym w akcji m.in. za udział w akcji i eksponowanie towaru w odpowiedni sposób.

Spółka spytała dyrektora KIS, czy musi wystawiać faktury za usługi, które świadczy dla producentów i czy może odliczać VAT z faktur wystawianych przez sklepy, nawet jeśli sama je wystawia (samofakturowanie). Chciała również wiedzieć, czy cash back jest wynagrodzeniem za usługi i czy trzeba go dokumentować fakturą, a także czy zwrot kosztów jest rabatem.

Była zdania, że musi wystawiać faktury za świadczone usługi na rzecz producentów, a zarazem będzie mogła odliczać VAT z faktur otrzymywanych od sklepów. W zakresie cash back uważała, że nie jest to wynagrodzenie za świadczenie usługi i nie trzeba zwrotów kosztów dokumentować fakturami. Uważała, że może wystawiać noty księgowe.

Dyrektor KIS zgodził się ze spółką we wszystkich tych kwestiach. Uznał, że świadcząc usługi na rzecz producentów, wykonuje czynności opodatkowane VAT, więc musi wystawiać faktury. Jeżeli natomiast usługi świadczą sklepy i to one wystawiają faktury, spółka może odliczać wynikający z nich VAT.