Znalazły się one w „Sprawozdaniu z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu za 2024 r.”

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2024 r. poz. 1035) firmy audytorskie mogą, oprócz badań, m.in. usługowo prowadzić księgi rachunkowe, świadczyć usługi doradztwa podatkowego i inne usługi atestacyjne, prowadzić postępowania upadłościowe i likwidacyjne. Nie mogą jedynie wykonywać tych usług dla audytowanego podmiotu.

Jakie przychody?

Ze sprawozdania za 2024 r. wynika, że łączne przychody wszystkich firm audytorskich z czynności rewizji finansowej oraz innych usług wyniosły w ubiegłym roku ponad 3 mld 236 mln zł. Dla porównania, w 2023 r. było to 2 mld 833 mln zł.

Za ustawowe badania sprawozdań finansowych audytorzy zainkasowali łącznie prawie 1 mld 291 mln zł (chodzi o badania sprawozdań zarówno jednostek zainteresowania publicznego, jak np. spółki giełdowe i banki, jak i niebędących JZP). To wzrost o 21 proc. w porównaniu z 2023 r. (wówczas przychody z tego tytułu wyniosły 1 mld 64 mln zł).

Około dwóch trzecich ubiegłorocznej kwoty przychodów z audytów (869 mln zł) trafiło do firm badających sprawozdania JZP i do sieci, do których one należą. Natomiast 422 mln zł uzyskały pozostałe firmy.

Inne usługi

Inne usługi przyniosły spółkom audytorskim ponad 1 mld 945 mln zł, tj. o 10 proc. więcej w porównaniu z 2023 r. Z tego prawie 80 proc. (niespełna 1 mld 565 mln zł) przypadło spółkom badającym sprawozdania JZP i sieciom, do których one należą, a prawie 380 mln zł pozostałym firmom audytorskim. W tzw. pozostałych przychodach zwraca uwagę 39-proc. udział dziesięciu największych firm audytorskich badających JZP oraz 38-proc. udział dwudziestu firm audytorskich należących do wspólnych sieci z tymi firmami audytorskimi – grupa ta nie osiągała bowiem porównywalnie dużego udziału w przychodach z badań ustawowych.

Kto najwięcej?

Najwięcej w 2024 r. zainkasowały firmy audytorskie, które przeprowadzają badania ustawowe sprawozdań JZP, i firmy należące do wspólnych sieci. W 2024 r. łącznie ich przychody (z badania sprawozdań i innych usług) wyniosły prawie 2 mld 435 mln zł (w 2023 r. było to 2 mld 137 mln zł).

Do pozostałych firm audytorskich trafiło łącznie prawie 802 mln zł (w 2023 r. było to ponad 693 mln zł).

Kto na rynku audytorskim?

Na koniec 2024 r. na liście firm audytorskich prowadzonej przez PANA znajdowały się 1193 firmy. To oznacza, że ich liczba w ciągu roku zmniejszyła się o 37. Z listy zostało skreślonych 69 firm audytorskich, natomiast wpisano na nią 32 nowe. „Spadek liczby firm audytorskich częściowo był spowodowany zakończeniem przez nie działalności, a częściowo też łączeniem się mniejszych, często jednoosobowych firm audytorskich, z innymi firmami audytorskimi” – czytamy w sprawozdaniu.

Wynika z niego również, że 861 firm audytorskich przeprowadziło w 2024 r. chociaż jedno ustawowe badanie sprawozdań finansowych. Przy tym cztery z nich wykonały ponad tysiąc takich usług, a 80 firm nie więcej niż dwie.

Większość firm audytorskich prowadziła działalność w jednej z dwóch form: spółki kapitałowej (tj. głównie z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także prostej spółki akcyjnej) albo działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta. W formie spółki kapitałowej prowadzonych było 49 proc. firm audytorskich, a w formie samodzielnej działalności – 44 proc.

Natomiast w innych formach, dopuszczonych w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach (tj. spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki cywilnej, spółdzielczego związku rewizyjnego, spółki jawnej) prowadzonych było 8 proc. wszystkich firm audytorskich. ©℗