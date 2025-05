Sprawa dotyczyła podatnika, który planował nabycie kampera o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Przedstawił dwa możliwe scenariusze wykorzystania kampera:

wyłącznie w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (np. wynajem) lub

zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika.

Bez ograniczeń i wymogów ws. odliczenia VAT

Mężczyzna uważał, że w obu tych scenariuszach będzie mógł odliczyć cały VAT, ponieważ – jak podkreślał – całkowita masa kampera przekracza 3,5 tony. Nie jest to zatem pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy o VAT, wobec tego – jak tłumaczył – nie mają do niego zastosowania:

ograniczenie w postaci odliczenia 50 proc. VAT (art. 86a ust. 1), ani

obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1), ani

obowiązek zgłoszenia go do urzędu skarbowego (art. 86a ust. 12).

Podatnik uważał, że będzie mógł odliczać 100 proc. VAT, nawet gdy będzie wykorzystywał pojazd zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Natomiast – jak zaznaczył – od każdego prywatnego użycia kampera zapłaci podatek jak od odpłatnego świadczenia usług, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Odliczenie VAT tylko częściowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nim tylko w odniesieniu do sytuacji, w której kamper będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej. Potwierdził, że skoro pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony, to nie znajduje tu zastosowania art. 86a ustawy o VAT, a więc jest możliwe pełne odliczenie podatku bez dodatkowych formalności.

Nie zgodził się natomiast z podatnikiem w zakresie prawa do odliczenia podatku, gdy kamper będzie wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Stwierdził, że odliczenie może być tylko częściowe, tj. proporcjonalne do wykorzystania kampera w działalności gospodarczej. Dyrektor KIS potwierdził natomiast, że użycie prywatne podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług (zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Możliwe pełne odliczenie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 732/21) uchylił tę interpretację w zakresie odmowy prawa do pełnego odliczenia VAT, gdy kamper będzie służył do celów mieszanych.

Orzekł, że jeżeli mężczyzna będzie płacić podatek od każdego prywatnego użycia pojazdu, to będzie miał prawo odliczać cały VAT. Prywatne użycie będzie bowiem traktowane jako opodatkowane świadczenie usług, czyli jako działalność gospodarcza. W takim układzie nie ma podstaw do proporcjonalnego odliczenia – stwierdził WSA.

Całe użytkowanie będzie z VAT

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że podatnik będzie mógł odliczać cały VAT naliczony na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, ponieważ cały zakres użytkowania kampera będzie opodatkowany VAT, bez względu na to, czy odbędzie się to w ramach działalności gospodarczej, czy w celach prywatnych podatnika.

- Nie ma w tym wypadku zastosowania prewspółczynnik proporcji, ponieważ w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT znajduje się wprost wyłączenie zastosowania prewspółczynnika, gdy jednym z mieszanych celów jest cel prywatny – wyjaśnił sędzia Włodzimierz Gurba.

Dodał, że skoro organ podatkowy zgodził się, iż wykorzystanie na cele prywatne jest opodatkowane, to wyeliminował tym samym podstawę do zastosowania prewspółczynnika.

Wyroki NSA z 21 maja 2025 r., sygn. akt I FSK 105/22