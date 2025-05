Spytała o to podatniczka, która prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów szkół podstawowych. Są to warsztaty z: komunikacji oraz budowania pewności siebie, pierwszej pomocy przedmedycznej, kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie uczenia się, rozumienia informacji oraz logicznego myślenia. Dzieci uczestniczą też w zajęciach z: arteterapii, socjoterapii, logoterapii, mindfulness, integracji sensorycznej.

Warsztaty i zajęcia są prowadzone przez pedagogów i w 95 proc. są finansowane z funduszy unijnych. Pozostałe 5 proc. stanowi wkład własny miasta.

Podatniczka chciała się upewnić, że jej usługi są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 c ustawy o VAT jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Dyrektor KIS stwierdził, że to niemożliwe, bo – jak wyjaśnił – zwolnione z VAT na tej podstawie są tylko szkolenia, które pozostają w bezpośrednim związku z konkretną branżą czy zawodem i mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Natomiast Dzieci szkół podstawowych nie mogą, z racji swojego wieku, odbywać zajęć kształcenia zawodowego ani w zakresie przekwalifikowania zawodowego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. W tej sytuacji nie ma znaczenia to, że usługi są finansowane ze środków publicznych – dodał organ.