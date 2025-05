Przypomnijmy, że co do zasady sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania, działki) przed upływem pięciu lat od ich nabycia lub wybudowania wiąże się z obowiązkiem zapłaty 19-proc. PIT od dochodu. Sprzedający może jednak uniknąć podatku, jeżeli w ciągu trzech lat przeznaczy pieniądze ze zbycia na własny cel mieszkaniowy (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT), czyli np. na zakup nowego mieszkania, jego remont, spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości. Pełna lista wydatków uprawniających do tego zwolnienia, czyli ulgi mieszkaniowej, jest w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Zakup domu od męża

O ulgę spytała kobieta, która w 2021 r. dostała od mamy działkę. Działka stała się przez to jej majątkiem osobistym. Teraz kobieta rozważa jej sprzedaż, co nastąpi przed upływem pięciu lat od nabycia. W zasadzie powinna więc zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży, ale kobieta postanowiła kupić za uzyskane pieniądze dom od męża należący do jego majątku osobistego (mąż otrzymał dom w darowiźnie jeszcze przed ślubem). Następnie chciałaby w tym domu zamieszkać. Wolała się jednak upewnić, czy taki zakup od męża uprawni ją do ulgi mieszkaniowej w PIT.

Ulga mieszkaniowa - PIT

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że warunkiem zwolnienia z PIT jest przekazanie pieniędzy ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. Jeżeli więc kobieta sprzeda działkę przed upływem pięciu lat od jej nabycia (otrzymania w darowiźnie od matki), a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczy na zakup domu od męża, w którym będzie realizowała własne cele mieszkaniowe, to może skorzystać z ulgi.

Wysokość odliczenia

Dyrektor KIS wyjaśnił przy tym mechanizm ulgi mieszkaniowej. Zwolniony z PIT jest tylko dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Oblicza się to według następującego wzoru: (dochód x wydatki na cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia. Pokazujemy to na przykładzie.

Przykład Załóżmy, że podatniczka sprzeda za 800 tys. zł działkę, którą dostała od matki, z czego 600 tys. wyda na zakup domu od męża, w którym zamieszka. W takiej sytuacji: - 800 tys. zł to przychód i jednocześnie dochód ze zbycia działki otrzymanej w darowiźnie od matki, - 600 tys. zł to wydatki na cele mieszkaniowe (zakup mieszkania od męża), - dochód zwolniony z PIT to 600 tys. zł [(800 tys. zł x 600 tys. zł)/ 800 tys. zł]. Natomiast dochód do opodatkowania (19-proc. PIT) wyniósłby w takiej sytuacji 200 tys. zł (800 tys. zł – 600 tys. zł). Gdyby kobieta kupiła dom od męża nie za 600 tys. zł, ale za 800 tys. zł, to nie musiałaby w ogóle zapłacić podatku. Dochód zwolniony wynosiłby 800 tys. zł.

