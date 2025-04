Jak podkreślił KIS – w rozróżnieniu, kiedy mamy do czynienia z przychodami z tzw. najmu prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), a kiedy z najmem w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy), pomocna jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21).

Zależy od podatnika

Według NSA o charakterze najmu decyduje sam podatnik. Wynika to z tego, że majątek osoby fizycznej prowadzącej biznes nie jest w żaden sposób wyodrębniony prawnie z jej majątku prywatnego, osobistego. Podatnik może sam przesuwać rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku prywatnego i nadal pozostaje to jego mieniem.

Dlatego NSA orzekł, że przychody z najmu „są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, chyba że stanowią składnik mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej”.

Kwalifikacja przychodu

„Aby ocenić kwestię powiązania przez podatnika składnika majątku z najmem w ramach działalności gospodarczej, należy spojrzeć na całokształt jego sytuacji” – stwierdziła KIS. Wyjaśniła, że o takim powiązaniu może świadczyć m.in. wyodrębnienie przedsiębiorstwa, które ma służyć działalności w zakresie najmu, zbudowanie struktury organizacyjnej pozwalającej na odpowiednie zarządzanie najmem czy wypracowanie strategii tej działalności.

Krajowa Informacja Skarbowa dodała, że o kwalifikacji przychodów z najmu nie decydują natomiast pojedyncze okoliczności sprawy, np. czas trwania umowy najmu, wysokość przychodów czy też wielkość bądź charakter (np. turystyczny) miejscowości, w jakiej położona jest nieruchomość.

Według KIS samodzielnymi przesłankami do zaliczenia przychodów z najmu do działalności gospodarczej nie są też:

- zawieranie umów najmu na krótkie okresy (tzw. najem krótkotrwały),

- liczba wynajmowanych nieruchomości,

- zlecenie pełnej obsługi najmu (zakwaterowanie, sprzątanie) wyspecjalizowanej firmie ani

- najem nieruchomości za pośrednictwem serwisu internetowego.