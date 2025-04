Można też rozliczyć się w pełni samodzielnie, np. przez stronę e-Deklaracje (bez logowania) lub składając (wysyłając) do urzędu skarbowego zeznanie w wersji papierowej. Kto nie zdąży tego zrobić, a powinien rozliczyć się z fiskusem na formularzach PIT-37 i PIT-38, temu automatycznie zostaną one zaakceptowane, czyli uznane za wysłane, zeznania przygotowane przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT. Będą traktowane jako złożone w ustawowym terminie.

Taka automatyczna akceptacja rozpocznie się o północy z 30 kwietnia na 1 maja 2025 r. „Przewidujemy, że potrwa ona do 8 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna” – poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Po automatycznej wysyłce zeznań, podatnicy będą mieli do nich wgląd i będą mogli pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Możliwe będzie też złożenie korekty zeznania – zarówno tego, które zostało zaakceptowane automatycznie, jak i tych złożonych samodzielnie i dostępnych w ramach usługi Twój e-PIT.

Zapłata podatku

Co, jeżeli z zeznania wynika, że podatnik powinien zapłacić podatek? Zasadniczo podatnicy mają czas na jego zapłatę do 30 kwietnia. Jednak, gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od takiej akceptacji (tj. 30 kwietnia 2025 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty. „W takim przypadku podatnik powinien zapłacić podatek w terminie siedmiu dni od otrzymania informacji z urzędu skarbowego” – podkreśliło MF.

Trzeba złożyć samodzielnie

Przypomnijmy, że automatyczna akceptacja nie dotyczy zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-36L oraz informacji PIT-DZ. Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.