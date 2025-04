Jeżeli takie uzasadnienie odmowy nie zostanie dołączone, to – jak wyjaśnił resort – będzie to oznaczać, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone niezgodnie z przepisami o rachunkowości.

Kto składa sprawozdanie do szefa KAS

Przypomnijmy, że sprawozdania finansowe przesyłają do szefa KAS (a w praktyce do Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie):

- podatnicy PIT, którzy musieli w 2024 r. prowadzić księgi rachunkowe, oraz

- fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli podatnicy CIT, którzy nie mają obowiązku złożenia sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdań finansowych nie przesyłają szefowi KAS spółki wpisane do KRS. One składają je do KRS, a ten przekazuje je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Fundacje i stowarzyszenia mają na wysłanie sprawozdania szefowi KAS 15 dni od daty zatwierdzenia. Natomiast muszą się spieszyć podatnicy PIT, bo na złożenie sprawozdań za 2024 r. zostało im już niewiele czasu. Muszą to zrobić najpóźniej w środę, 30 kwietnia 2025 r. To ten sam dzień, w którym upływa termin na złożenie zeznania rocznego PIT.

Jak złożyć sprawozdanie

Roczne sprawozdanie trzeba sporządzić i wysłać elektronicznie. Można to zrobić przy użyciu bezpłatnej ministerialnej aplikacji na stronie: podatki.gov.pl (dostępne są też komercyjne aplikacje).

Gotowe sprawozdanie można też przekazać na adres Zachodniopomorskiego US w Szczecinie, przez:

- ePUAP (adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP),

- adres do e-Doręczeń (adres: AE:PL-13069-26211-AJJHS-23).

Więcej o składaniu sprawozdań przez podatników PIT – wczoraj w tygodniku "Rachunkowość i Audyt" w artykule „Sprawozdanie finansowe do KAS: ostatnie dni na weryfikację” (DGP nr 81/2025).