Krótkoterminowy najem nieruchomości mieści się w zakresie działalności gospodarczej, która jest dozwolona dla fundacji rodzinnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

To kolejny już wyrok sądu I instancji, z którego wynika, że dochody fundacji rodzinnej z krótkoterminowego najmu są wolne od CIT. Wcześniej orzekł tak 19 czerwca 2024 r. WSA w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 219/24). Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Fundacja może wynająć na krótkie terminy” (DGP nr 119/2024).

Oba wyroki są nieprawomocne, ostatecznie wypowie się w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny.

Fundacja rodzinna a najem

Przypomnijmy, że fundacje rodzinne są co do zasady zwolnione z CIT (art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT). Zwolnienie nie ma jednak zastosowania, gdy prowadzona przez nie działalność gospodarcza wykracza poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.). W przepisie tym wymienione są m.in. najem, dzierżawa, udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie.

Czy dozwolony jest również najem „na doby”? Tak – orzekł WSA w Gdańsku we wspomnianym wyroku z 19 czerwca 2024 r. Tego samego zdania był teraz sąd we Wrocławiu.

Domki letniskowe

Chodziło o małżonków będących właścicielami gruntów zabudowanych domkami letniskowymi. Małżonkowie postanowili założyć fundację rodzinną, która zostałaby właścicielem nieruchomości i zarabiałaby na ich krótkoterminowym wynajmie. Uważali, że byłaby to działalność dozwolona dla fundacji rodzinnej, a więc dochód z tego tytułu byłby bez CIT. Argumentowali, że na gruncie kodeksu cywilnego najem krótkoterminowy jest takim samym najmem jak każdy inny.

Nie zgodził się z nimi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że najem i dzierżawa, o których mowa w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, charakteryzują się dużym sformalizowaniem; podpisywana jest umowa, protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości, najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, uiszcza kaucję zabezpieczającą, rozliczenie czynszu jest cykliczne, w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Natomiast najem krótkoterminowy, np. „na doby”, ma całkiem inne cechy – stwierdził dyrektor KIS. Uznał więc, że taki najem wykracza poza zakres działalności, która jest dozwolona dla fundacji rodzinnej.

Także na krótkie terminy

Interpretację tę uchylił wrocławski WSA.

– Sąd zwrócił uwagę na to, że najem krótkoterminowy nie został kompleksowo uregulowany w polskim porządku prawnym, więc podstawą prawną są tu przepisy kodeksu cywilnego dotyczące najmu. Nie ma znaczenia to, że umowy najmu krótkoterminowego nie wiążą się np. z wymogiem zapłacenia kaucji zabezpieczającej, ani nie są rozliczane w dłuższym okresie – relacjonuje Arkady Zadrożny, radca prawny i starszy konsultant w Crido.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 26 marca 2025 r., sygn. akt I SA/Wr 807/24