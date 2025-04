Podatek od nieruchomości jest tylko od tych części kolejek linowych, które mają cechy budowli. Pozostałe elementy konstrukcji nie są opodatkowane – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach.

Zgodził się więc ze spółką, że kable i przewody umieszczone w kanalizacji kablowej nie są budowlą. Podatek powinien obejmować jedynie części budowlane kolejek linowych (np. fundamenty).

Od 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. ze znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprost wynika, że budowlą są tylko części budowlane kolei linowej, wyciągu narciarskiego oraz skoczni, w części niebędącej budynkiem (art. 1a ust. 2 pkt b ustawy). Ale wyrok dotyczył stanu prawnego z 2018 r.

Spór o kolejki linowe

W sprawie rozpoznanej przez NSA burmistrz miasta, na terenie którego znajduje się kolej linowa, uważał, że jest to budowla sportowa i jako taka powinna być w całości opodatkowana.

Jego decyzję uchyliło samorządowe kolegium odwoławcze, ponieważ przychyliło się do stanowiska spółki. Jednak decyzję SKO zaskarżył prokurator. Argumentował, że budowlą są obiekty sportu i rekreacji wskazane w załączniku do ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), w kategorii V. Są tam wymienione m.in. skocznie i wyciągi narciarskie oraz kolejki linowe. Prokurator uznał więc, tak jak burmistrz miasta, że instalacje zapewniające funkcjonowanie kolei linowej powinny być uznane za części budowli, a ona sama w całości opodatkowana.

Argumentację tę podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 662/22 i I SA/Gl 688/22) i uchylił decyzję SKO.

Tylko części budowlane

Spółka wygrała dopiero przed NSA. Jak wyjaśnił sędzia Dominik Gajewski, to kluczem do rozstrzygnięcia tej sprawy była nowelizacja prawa budowalnego w 2015 r. Zmienił się wówczas zakres definicji obiektu budowlanego. Od tej pory nie było już odwołania do „całości techniczno-użytkowej”.

Mimo to NSA przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA, ponieważ – jak wyjaśnił sędzia Gajewski – pojawiły się wątpliwości dotyczące opinii biegłego. SKO powołało biegłego rzeczoznawcę budowlanego, jednak odmówiło wiarygodności wydanej przez niego opinii.

NSA uznał, że sąd I instancji powinien odnieść się do tych wątpliwości, a przy wydaniu wyroku kierować się już wykładnią przyjętą przez sąd kasacyjny.

Wyroki NSA z 1 kwietnia 2025 r., sygn. akt III FSK 1185/23 i III FSK 1186/23