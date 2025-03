Na wszczęcie postępowania w sprawie taryfy celnej fiskus ma sześć miesięcy od zakończenia kontroli celno-skarbowej. Tak samo, jest w podatkach – tak orzekł w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Stwierdził, że po upływie tego terminu postępowanie zmierzające do weryfikacji zgłoszenia celnego nie powinno zostać rozpoczęte, a rozpoczęte - nie może być dalej prowadzone.

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 165b par. 1 ordynacji podatkowej organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości.

Fiskus ma na to nie więcej niż sześć miesięcy od zakończenia kontroli – wynika z przepisu.

Odnosi się on do procedury kontroli podatkowej prowadzonej przez urzędy skarbowe. Jednak odpowiednie jego stosowanie przewidziano również dla kontroli celno-skarbowych, realizowanych przez urzędy celno-skarbowe. Reguluje to art. 94 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.).

Import z Chin

W rozstrzygniętej przez sąd sprawie chodziło o spółkę, która importowała z Chin profile aluminiowe do produkcji rolet. Towar ten został ujęty w zgłoszeniu celnym 19 lutego 2021 r., według kodu TARIC 7610 90 90 90 Wspólnej Taryfy Celnej.

Podany przez spółkę kod zakwestionował urząd celno-skarbowy. Skontrolował zgłoszenia celne spółki za okres od 1 lutego 2020 r. do 22 listopada 2021 r., a ustalenia ujął w protokole kontroli, który doręczono spółce 4 stycznia 2022 r.

Spółka nie zgodziła się z tymi ustaleniami i 17 stycznia 2022 r. wniosła zastrzeżenia.

Niekorzystna decyzja

Ponad rok później, powiadomieniem z 19 kwietnia 2023 r., fiskus poinformował spółkę, że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania niekorzystnej dla niej decyzji w zakresie zmiany klasyfikacji taryfowej. Wskazał kod TARIC 7610 90 90 10 i wyjaśnił, że będzie to skutkować dla spółki obowiązkiem zapłaty należności celnych i podatkowych w kwocie wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniach.

Tak też się stało. 17 sierpnia 2023 r. fiskus wydał decyzję, w której orzekł o zmienionej klasyfikacji taryfowej zadeklarowanych przez spółkę profili. Różnica w stosunku do kwoty podatku wykazanej w zgłoszeniu celnym wyniosła 18 186 zł.

Spółka nie zgodziła się z tą decyzją i złożyła odwołanie. Ale organ odwoławczy jeszcze inaczej niż ona i organ I instancji sklasyfikował te profile. Stwierdził, że właściwy jest kod TARIC 7604 29 90 90.

Co z terminem

Spór dotyczył tego, czy nie było już za późno. Spółka podnosiła argument, że postępowanie nie może być wszczęte po upływie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli.

Fiskus się z nią nie zgadzał. Argumentował, że zakres kontroli nie dotyczył przepisów podatkowych, tylko celnych - w zakresie klasyfikacji taryfowej, prowadzonej na podstawie art. 48 Unijnego Kodeksu Celnego.

Natomiast ograniczenie czasowe dotyczy przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe – twierdził organ odwoławczy. Tłumaczył, że każda z tych kontroli wywołuje inne skutki i wiąże się z innymi obowiązkami, tak po stronie podmiotów kontrolowanych, jak i organów administracji.

Już upłynął

Nie zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Stwierdził, że zgłoszenie celne jest także rodzajem deklaracji, zawierającej również element podatkowy.

Zwrócił uwagę na to, że jeżeli – jak twierdził organ – spółka błędnie zastosowała klasyfikację taryfową, to nie tylko naruszyła prawo celne, ale także podatkowe, poprzez określenie wysokości VAT w nieprawidłowej wysokości. Mamy zatem do czynienia ze zobowiązaniem zarówno celnym, jak i podatkowym, o którym wprost mówi art. 165b par. 1 ordynacji podatkowej – uzasadnił sąd.

Wyjaśnił, że postępowanie celno-podatkowe w tej sprawie zapoczątkowała pierwsza względem spółki czynność organu, z której wynikał zamiar wydania decyzji (weryfikującej zgłoszenie celne). Organ skierował do spółki powiadomienie, które – jak wskazał sąd - jest odpowiednikiem postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego na gruncie ordynacji podatkowej.

Taka czynność – w ocenie sądu – nie może mieć miejsca po upływie sześciu miesięcy od daty zakończenia kontroli celno-skarbowej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 13 lutego 2025 r., sygn. akt III SA/Gd 424/24