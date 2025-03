Wydatki poniesione na zakup specjalistycznych okularów korekcyjnych, które przedsiębiorca będzie zakładał wyłącznie do pracy przed komputerem, nie będą kosztem uzyskania przychodu – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej.

Fiskus od lat uzasadnia to w podobny sposób. Każdy a więc także przedsiębiorca musi samodzielnie dbać o własny wzrok i dlatego budżet państwa nie powinien do tego dopłacać. Jest to bowiem wydatek o charakterze osobisty niezwiązany z uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej.

Koszty uzyskania przychodu

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, przedsiębiorcy mogą odliczyć od przychodu wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła, o ile nie znajdują się one na liście wyłączeń z art. 23 ustawy. Odliczenie takich kosztów pozwala zmniejszyć dochód do opodatkowania i w konsekwencji zapłacić niższy PIT.

Czy wydatki poniesione na zakup okularów korekcyjnych spełniają te warunki? Wielu przedsiębiorców uważa, że tak. Przekonują, że długotrwała praca przy komputerze powoduje pogorszenie wzroku, co może wpłynąć na jakość świadczonych przez nich usług, a więc i zmniejszenie przychodów. Zakup specjalistycznych okularów korekcyjnych traktują w związku z tym jako działanie zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o PIT.

Okulary korekcyjne a dyrektor KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej się z tym nie zgadza, co potwierdza interpretacja indywidualna z 4 marca 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.8.2025.1.IM). Przedsiębiorca zajmujący się projektowaniem modeli 3D wystąpił o jej wydanie, argumentując, że praca przy szerokokątnym monitorze o przekątnej 48 cali wpłynęła negatywnie na jego wzrok. Lekarz zalecił mu specjalistyczne okulary korekcyjne, które umożliwiłyby mu dokładne odczytywanie szczegółów każdego modelu i poprawiły komfort pracy. To zaś pozwoliłoby na zabezpieczenie źródła uzyskiwanych przychodów.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że wydatki na podobne okulary korekcyjne mają charakter osobisty i mają związek ze stanem zdrowia przedsiębiorcy, a nie z przychodami, które uzyskuje dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Podobne stanowisko skarbówka zajmowała już wcześniej wobec:

doradcy podatkowego (interpretacja z 18 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD),

specjalisty IT (interpretacja z 8 marca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.12.2023.2.HJ),

dentystki (interpretacja z 7 listopada 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.423.2019.1.ISL).

Co na to sądy administracyjne?

Czy warto składać skargę na niekorzystną interpretację dyrektora KIS do sądu administracyjnego? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zdarzają się orzeczenia korzystne. Przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 lipca 2024 r. (sygn. III SA/Wa 1128/24) w którym sąd potwierdził, że wydatki na zakup okularów blokujących niebieskie światło mogą być kosztem uzyskania przychodu dla profesjonalnego informatyka.

Wyrok jest jednak nadal nieprawomocny, a więc nie można wykluczyć, że uchyli go Naczelny Sąd Administracyjny. Inne wyroki były mniej korzystne dla przedsiębiorców. Przykładowo, WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z 16 maja 2024 r. (sygn. I SA/Kr 285/24) zgodził się z argumentami skarbówki, że celem, który stoi zarówno za zakupem okularów korekcyjnych jak i przeprowadzeniem operacji korekty wady wzroku jest ochrona zdrowia przedsiębiorcy, a nie osiąganie przychodów z działalności gospodarczej. NSA w wyroku z 3 października 2018 r. (sygn. II FSK 3070/16) orzekł wprawdzie po myśli fiskusa, ale zastrzegł też, że podatnik składający skargę kasacyjną nie zakwestionował skutecznie wniosku sądu pierwszej instancji, że wydatki poniesione na zakup okularów nie mogą być kosztem. NSA nie mógł się więc do tej kwestii skutecznie odnieść