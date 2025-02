Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku rozliczać się z fiskusem inaczej niż rok temu, muszą na nowo wybrać właściwy dla siebie kod statystyczny PKD. W czwartek (20 lutego) mija czas na podatkową decyzję.

Wybór – na nowo – właściwego symbolu PKD ma związek z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 r. nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025). Poprzednia była z 2007 r. Redakcja DGP spytała Główny Urząd Statystyczny, co i dla kogo (dla których przedsiębiorców) się zmieniło.

Zmiana formy opodatkowania - co się zmieniło

W poprzednich latach, żeby zmienić formę opodatkowania, wystarczyło odhaczyć odpowiednią rubrykę we wpisie w CEIDG (w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

W tym roku to za mało. Trzeba jeszcze wybrać – ponownie – właściwy dla swojej działalności symbol PKD. Dla niektórych będzie to oznaczać wybór dokładnie tej samej pozycji statystycznej, co dotychczas. U niektórych zmiany mogą być istotne. To ważne zarówno dla przedsiębiorców, którzy sami radzą sobie z podatkowymi rozliczeniami, jak i dla tych, którzy angażują księgowego z biura rachunkowego. Jednych i drugich może czekać niespodzianka. Dość powiedzieć, że:

w PKD 2025 wydzielonych zostało 126 podklas na poziomie krajowym,

są 72 różnice pomiędzy łączną liczbą podklas PKD 2007 i PKD 2025,

dla działalności polegającej na pośrednictwie utworzono aż 20 nowych podklas w poszczególnych działach PKD.

Konieczne pełnomocnictwo

Kto chce się wyręczyć księgowym, by zmienić wpis w CEIDG co do formy opodatkowania, musi wyjątkowo w tym roku udzielić także pełnomocnictwa szczególnego w zakresie wyboru symbolu PKD (chyba że księgowy posługuje się pełnomocnictwem ogólnym, co jednak rzadko jest praktykowane).

Bez tego drugiego pełnomocnictwa szczególnego księgowy odejdzie z urzędu gminy z kwitkiem, bo nie uda mu się wybrać w imieniu klienta nowej formy opodatkowania, jeżeli nie wskaże – na nowo – czym klient się zajmuje.

Nowe podklasy w PKD

Osoby trudniące się pośrednictwem muszą wiedzieć, że utworzono aż 20 nowych podklas w poszczególnych działach PKD. Oto przykłady:

43.60.Z „Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych”,

61.20.Z „Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji”,

68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”,

4.91.Z „Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa”,

77.51.Z „Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep”,

77.52.Z „Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych”,

85.61.Z „Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji”,

86.97.Z „Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej”.

Zmiany także w grupach i klasach

Niektóre zmiany są dużo większe. Na przykład:

- Zmieniła się nazwa działu 90 z „Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką” (PKD 2007) na „Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych” (PKD 2025). Jednocześnie przekształcono grupę 90.0 (PKD 2007) na trzy grupy (wraz z odpowiadającymi im nowymi klasami):

90.1 „Działalność twórcza”,

90.2 „Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych” i

90.3 „Działalność wspomagająca działalność twórczą i związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych” (PKD 2025).

- Zmieniła się struktura działu 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, poprzez utworzenie nowych grup.

- Sekcję J Informacja i komunikacja podzielono na dwie odrębne sekcje: J Działalność wydawnicza i nadawcza oraz związana z produkcją i dystrybucją treści i K Działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.

- W grupie 22.2 „Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych” zmienił się kod klasy 22.23 „Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych” (PKD 2007) na kod 22.24 „Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych” (PKD 2025). Jednocześnie z klasy 22.23 (PKD 2007) wyłączono produkcję drzwi i okien z tworzyw sztucznych i przeniesiono ją do nowej klasy 22.23 „Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych” (PKD 2025). Utworzono również nową klasę 22.25 „Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych” (PKD 2025).

- W dziale 14 Produkcja odzieży usunięto rozróżnienie na handel detaliczny (czyli w stacjonarnym sklepie) oraz internetowy handel detaliczny i handel na straganach i targowiskach. To oznacza, że zlikwidowane zostały dotychczasowe dwie grupy: 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach oraz 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Działalność została ujęta w odpowiednich klasach według rodzajów sprzedawanych towarów.

Zmiany symbolu PKD

Kolejna grupa zmian dotyczy tylko symbolu dla danego rodzaju działalności. I tak:

klasa 41.10 „Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków” (PKD 2007) została przeniesiona do nowej klasy 68.12 „Realizacja projektów budowlanych”,

klasę 62.01 „Działalność związana z oprogramowaniem” (PKD 2007) zmieniono na 62.10 „Działalność w zakresie programowania” (PKD 2025),

klasę 35.13 „Przesyłanie energii elektrycznej” (PKD 2007) zmieniono na 35.12 „Przesyłanie energii elektrycznej” (PKD 2025).

Dla kogo dwuletni okres przejściowy

Co z przedsiębiorcami, którzy nie zmieniają formy opodatkowania ani nie wprowadzają innych modyfikacji do swojego wpisu w CEIDG (np. nie zmieniają miejsca prowadzenia działalności, numeru rachunku bankowego)? Dla nich przewidziano dwuletni okres przejściowy, tj. do 31 grudnia 2026 r. Przez te dwa lata będą oni mogli samodzielnie zgłaszać zmianę swojego wpisu w CEIDG. To samo dotyczy zmian we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego i w REGON.

Jeżeli w tym czasie nic się u nich nie zmieni (w ich wpisie), to od 1 stycznia 2027 r. ich działalność zostanie automatycznie przeklasyfikowana, zgodnie z nową PKD 2025. Nastąpi to zarówno w CEIDG, KRS, REGON, jak i innych rejestrach urzędowych.

Kto począwszy od 1 stycznia 2025 r. rozpoczął dopiero działalność gospodarczą (albo ma to dopiero w planach), ten zgłosił (zgłosi) ją już według PKD 2025.