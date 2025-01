W 2023 r. pierwszy próg podatkowy – wynoszący 120 tys. zł – przekroczyło 5,2 proc. z przeszło 25,5 mln podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Osoby te wpłaciły jednak do budżetu aż 44,7 proc. kwoty uzyskanej od tej grupy podatników – wynika z danych MF.

Ministerstwo Finansów podało w piątek, że opodatkowania dochodów przy zastosowaniu skali podatkowej dokonało ponad 25,5 mln podatników. Dochody w I skali podatkowej – czyli do 120 tys. zł w ciągu roku - uzyskało prawie 24,2 mln podatników, czyli 94,8 proc. wszystkich rozliczających się na zasadach ogólnych. Te osoby zapłaciły 12 proc. podatku (minus kwota wolna). Z kolei ponad 1,32 mln podatników przekroczyło próg podatkowy (czyli miało dochód większy niż 120 tys. zł.) i od nadwyżki zapłaciło podatek 32-proc. Ta grupa stanowi niecałe 5,2 proc. podatników rozliczających się na skali.

Łącznie dochód uzyskany przez osoby rozliczające się na skali wyniósł ponad 1 bln 435 mld zł. Po odliczeniu 120 mld zł składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych odliczeń dochód tej grupy podatników za 2023 r. podlegający opodatkowaniu wyniósł 1,3 bln zł. Podatek należny – obliczony po kolejnych odliczeniach – wyniósł ponad 87 mld zł. Tym samym obciążenie dochodu podatkiem należnym (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosło) 6,67 proc.

Przy czym osoby płacące podatek wg niższej stawki zapłaciły blisko 48,5 mld zł (co stanowi 55,26 całej kwoty podatku). Ci zaś, którzy płacili podatek 32-proc. a którzy stanowili 5,2 proc. wszystkich podatników rozliczających się według skali, do kasy państwa wnieśli ponad 39 mld zł (44,7 proc. całej kwoty).

Z danych wynika, że ponad 8,6 mln osób skorzystało ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem a ponad 567 tys. z preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci. Z ulgi dla młodych za 2023 r. skorzystało 1,28 mln osób, a z ulgi dla pracujących seniorów – ponad 142 tys. Blisko 67 tys. osób obniżyło podatki dzięki uldze na powrót. Z ulgi na dzieci skorzystało prawie 4,69 mln podatników. Odliczyli oni od podatku ponad 7,1 mld zł.

Podatek liniowy w 2023 r. opłacało ponad 560 tys. podatników. Z tej stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Ich łączny przychód wyniósł blisko 1,26 mld zł, a dochód podlegający opodatkowaniu – po odliczeniu kosztów itd. - wyniósł ponad 170 mld zł. To daje przeciętny dochód tej grupy na poziomie 304 tys. zł. Po odliczeniach zostało do opodatkowania blisko 162,7 mld zł, a naliczony od tej kwoty podatek należny wyniósł 30,9 mld zł. Został on zapłacony przez 455 tys. podatników, bo reszta wykazała albo brak dochodu, albo stratę.

Formularz PIT38, dotyczący dochodów z giełdy i kapitałów pieniężnych (one też są objęte 19-proc. stawką) złożyło prawie 467 tys. podatników. Ich łączne dochody -ze zbycia papierów wartościowych oraz walut wirtualnych – wyniosły ponad 16 mld zł, Jednak po odliczeniach zostało prawie 15,25 mld zł dochody podlegającego opodatkowaniu. Od tego zapłacono 2,87 mld zł podatku. Wpłat dokonało ponad 200 tys. osób (czyli tylko ta grupa wykazała dochód podlegający opodatkowaniu). (PAP)

ms/ drag/